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Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен
Президент России Владимир Путин выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому условия деэскалации ситуации на Донбассе в ходе телефонного разговора, состоявшегося после гибели четверых украинских военных на Донбассе.
Как сказано в сообщении Кремля, Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить «дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».
В Кремле также снова заявили о необходимости предоставить «ДНР» и «ЛНР» особый статус и наладить с ними диалог, в том числе в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина — ОБСЕ — представители боевиков), пишет НВ.
Также в сообщении Кремля содержатся довольно обтекаемые формулировки:
— акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.
— условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.
— обсуждались перспективы взаимодействия в «нормандском формате».
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Зеленский, после проведения срочного заседания с силовиками, заявил, что утром позвонил президенту РФ. Он попросил Путина повлиять на боевиков.
"Я утром разговаривал с Путиным (по поводу гибели военных, - ред.), я ему сказал, что это нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - заявил он.
Также президент сообщил, что он говорил Путину о необходимости сократить сроки строительства моста в Станице Луганской.
"Второй вопрос, который я поднимал. Нам нужно сократить сроки строительства моста в Станице Луганской, также поднимал вопрос возвращения наших пленных", - добавил Зеленский.
Отметим, что Зеленский сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе. В заседании принимали участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Напомним, что вчера около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойца. Секретарь СНБО Александр Данилюк после заявил, что это не останется без внимания.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, Зеленский
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- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен14:30
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