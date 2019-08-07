ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника

07.08.2019 20:02

В «ДНР» забили тревогу из-за страха наступления ВСУ на Мариупольском направлении

Поника у боевиков началась после убийства террористами четырех украинских воинов на Донбассе.

Информацию о «приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении» опубликовал в своем Telegram-канале представитель «Народной милиции «ДНР» Даниил Безсонов.

В сообщении говорится о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н. п. Терновое, Кирово, Андреевка.

«Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки», – паникует боевик.

Также он испугался «поднятых по тревоге в Мариуполе полка «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Заявление «милиции «ДНР» было сделано на фоне обострения ситуации на Донбассе, несмотря на перемирие, и подлых обстрелов оккупантов. Как показывает практика, такие информационные «бомбы» представители террористических организаций запускают перед началом обстрелов населенных пунктов, чтобы переложить ответственность на ВСУ.

Напомним, четверо украинских военных, убитых в Донбассе террористами «Л/ДНР» 6 августа, погибли от прямого попадания снаряда. Подробностями смертельной атаки российских сил поделились в командовании ВСУ.

В частности, командир отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатив сообщил, что террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

«В 10:30 поступило сообщение о нарушении противником около Павлополь условий прекращения огня и зафиксировано было, по словам наблюдателя, взрыв СПГ-9 или мины 82-го калибра. После уточнения информации, когда он продвинулся вплотную к месту взрыва, он обнаружил там четырех военнослужащих, от минно-взрывных травм признаков жизни не подавали», — сообщил Гнатив.

Источник: https://politeka.net