Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе

08.08.2019 20:30

Так называемый «начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ, якобы намерены «испытать новые образцы оружия и боеприпасов на Донбассе. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ,

По словам представителя НВФ, «первыми будут испытаны 152-мм осколочно-фугасные артиллерийские снаряды ОФ29 и ОФ29ИН. Боеприпасы произведены украинской компанией „Рубин-2016“. Их характеристики поручено проверить подразделениям 406-й артиллерийской бригады на мариупольском направлении».

Источник: https://donpress.com