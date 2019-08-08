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Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»

08.08.2019 14:30
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Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»

Главари «ДНР» рассматривает возможность погасить так называемую «задолженность Украины» по зарплате сотрудникам коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“». Об этом заявил так называемый «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ОРДО Сергей Наумец.

Представитель ОРДО уточнил:

«Правительство ДНР занимается решением этой проблемы. До конца года будут изысканы средства, и со стороны Республики будет оказана финансовая помощь компании в виде 300 миллионов рублей для погашения долгов по заработной плате сотрудникам украинской компании».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, задолженность, Вода Донбасса, ОРДО
 
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