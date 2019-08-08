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Архив - Донецкая область

Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий

08.08.2019 10:15
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Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий

Всего 0,28% мужчин призывного возраста, проживающих в Донецкой области вступили в ряды НВФ «ДНР» в 2014 году. Об этом заявил спикер «народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

В частности, представитель ОРДО отметил:

«По не официальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28 процента от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!».

Безсонов добавил, что «если бы в 2014-ом хотя бы 5% мужского населения взяли в руки оружие, то все давно закончилось бы, и враг был бы разбит». При этом он подчеркнул:

«Но имеем, что имеем. И выходим из суровой действительности».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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