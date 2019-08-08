Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта

08.08.2019 16:42

Сергей Шабовта подчеркнул, общаясь с журналистами Новости Украины – From-UA, что ситуация на Донбассе вовсе не является полностью управляемой, как ошибочно думают многие. По словам главы Украинской ассоциации профессионалов, на определенных участках там сидят люди, не подчиняющиеся никому - они-то как раз и стреляют время от времени в разные стороны, сообщает replyua.net.



По мнению Сергея Шабовты, распространенное мнение о полной управляемости ситуации на Донбассе на самом деле является ошибочным. Эксперт отметил, что зачастую появляется ощущение, будто на определенных участках там сидят люди, которые вообще никому не подчиняются. Именно они время от времени организовывают провокации, стреляя в разные стороны.



Шабовта добавил, что сейчас очень важно понять дальнейшие шаги Владимира Зеленского. Сейчас многие говорят, что президенту придется вести прямые переговоры с Владимиром Путиным при посредничестве представителей стран-участниц «нормандского формата». Кроме того, Зеленский отправился в Турцию, стремясь заручиться поддержкой президента этой страны Реджепа Эрдогана. Однако данные меры являются вторичными, и эффективными их назвать нельзя.

