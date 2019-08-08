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«Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»

08.08.2019 21:07
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«Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»

Известный на Донбассе сторонник «русского мира» Эдуард Басурин в ходе эфира программы «60 минут» на телевизионном канале «Россия 1» проговорился о намерении террористов самопровозглашенной «Донецкой народной республики» открыть огонь по мирному населению Донбасса, чтобы получить повод нанести удар по Вооруженным силам украинского государства, о чем информирует replyua.net.

Таким образом, Басурин, отвечая на вопрос одиозного «сливного бачка» Кремля Скабеевой, является ли правдой приведение в полную боевую готовность армии украинского государства, заявил, что якобы бойцы ВСУ обстреливают гражданских, а террористы пытаются ликвидировать позиции оппонентов, откуда последние наносят удары по мирному населению.

Примечательно, что Басурин говорил об обстрелах, как о факте, что и выдало план террористов о провокации в отношении жителей ОРДЛО и армии украинского государства. Ранее до этого Скабеева и Басурин обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригласив его на территорию оккупированного Донбасса.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Басурин
 
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