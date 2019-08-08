Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке

08.08.2019 09:16

В неподконтрольном украинской власти Донецке за последнее время прошел ряд арестов под руководством ФСБ РФ. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в соцсети.

Как отмечают правозащитник, к ранее задержанной директору Департамента КП «Вода ДОНБАССА» Красной О.В. допустили адвоката. Также, они добавили:

«Нам удалось выяснить, что ряд арестов прошел в г. Донецк под руководством ФСБ РФ, представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала от РФ в 2018 году. Поэтому, тех людей которых задерживали, к ним не допускали адвокатов, в течении 15 дней системно оказывалось психологическое давление и допрашивали в ночное время.

Представители ФСБ пытаются выяснить, кто из высших чиновников НВФ «ДНР» стоит за хищением гуманитарной помощи РФ направленной в ОРДЛО» .

Источник: https://donpress.com