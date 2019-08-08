Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»

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Владимир Зеленский считает, что на Донбассе перемирие длилось 17 дней, однако это не так
Народного депутата Ирину Геращенко возмутило, что президент Украины не в курсе о практически ежедневных потерях на передовой.
Ситуация на фронте очень и очень напряженная – с 21 июля были ранены более десятка наших военных, отмечает Геращенко на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, в сводках из зоны ООС всегда есть информация о погибших и раненых украинских бойцах.
«Надеюсь, в Офисе президента его помощники и пресс-служба, а также наши военные регулярно и достоверно информируют Верховного главнокомандующего о ситуации на фронте. Перемирие не продлилось и дня, к сожалению», – отмечает Ирина Геращенко, добавляя, что это происходит не по вине Украины.
Она поясняет, что во время режима тишины интенсивность обстрелов немного уменьшается, в связи с этим уменьшается и количество раненых и погибших военных ВСУ. Но, подчеркивает Геращенко, российские оккупационные войска и их марионетки – боевики ни разу не соблюдали перемирие.
Ирина Геращенко также обвинила Зеленского и его команду, что он пытался сделать вид, что это «команда Порошенко что-то не то делала». Однако, утверждает нардеп, на самом деле «РФ не сделала ни одной уступки для урегулирования конфликта».
«Перемирие не соблюдалось боевиками, но правда в том, что сегодня первые убитые наши воины за эти 17 дней. И от этого очень болит…», – написала в соцсети Ирина Геращенко.
Она подчеркнула: «Мы говорили правду: ключи от тюрьмы с политзаключенными в руках Путина, мир — в руках у Путина».
Как сообщалось ранее, эксперт выразил мнение о грядущей чистке в украинском Кабмине
Команда президента намерена ликвидировать министерства, качество работы которых вызывает сомнения. Такое мнение озвучил политолог Алексей Якубин.
В этой связи все чаще начинает звучать идея создания в Украине «большого гуманитарного министерства», которая основывается на стремлении команды Зеленского ликвидировать госструктуры, качество работы которых вызывает сомнения:
«Если говорить по поводу создания большого гуманитарного министерства, то, я понимаю, что идея в том, чтобы слить несколько министерств, которые являются одиозными, вызывающими много вопросов, например, Министерство информационной политики, Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, чтобы их объединить в большое гуманитарное министерство, которое будет заниматься этими всеми вопросами. И часть людей будет уволена просто в результате реорганизации».
По мнению эксперта суть одной из идей состоит в том, чтобы «сократить часть людей в этих министерствах»: «При реорганизации юридически это проще, чем увольнять часть сотрудников министерств», — отметил Алексей Якубин.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, война, перемирие, Зеленский
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