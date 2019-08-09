Боевики «ДНР» размещают военную технику в населенных пунктах

09.08.2019 11:19

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области размещают вооружение в населенных пунктах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«1 августа по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие 2 боевых бронированных машин (неустановленного типа) на восточной окраине н. п. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя)».