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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» размещают военную технику в населенных пунктах

09.08.2019 11:19
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Боевики «ДНР» размещают военную технику в населенных пунктах

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области размещают вооружение в населенных пунктах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«1 августа по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие 2 боевых бронированных машин (неустановленного типа) на восточной окраине н. п. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя)».



Теги: Донбасс, размещение, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника
 
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