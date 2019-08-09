Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском

09.08.2019 19:43

Передовые подразделения украинской армии отомстили за гибель 4 украинских морских пехотинцев и нанесли ответный удар по российским наемникам в Новоазовском районе.

Боевики "ДНР" сообщили о гибели российского наемника, который получил тяжелейшие ранения в ходе боя вчера в 23:03 в районе позиции "Рассвет", передает dialog.ua.

Она находится в окрестностях поселка Сосновое в Новоазовском районе. В одном из телеграм-каналов боевиков сообщается, что подразделения украинской армии предприняли попытку прорыва обороны террористов. "Атака была отбита, однако в ходе непродолжительного огневого контакта сквозное пулевое ранение в область печени получил наш боец. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, в 02:34 боец скончался", - пишут боевики в социальных сетях.