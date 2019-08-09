Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны

09.08.2019 07:48

В оккупированном ​Донецке случилось ЧП, о котором молчат кремлевские ставленники. В Реке Кальмиус уже массово дохнет рыба. В Сети появилось жуткое видео из Донецка. Его обнародовал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В оккупированном Донецке прошел серьезный выброс неизвестной отравы в реку. Узнали о нем жители города не от местных ставленников Кремля, которые продолжают молчать о ЧП. Катастрофа всплыла на поверхность вместе с мертвой рыбой и другими речными обитателями Кальмиуса. "Дно усеяно (трупами рыбы и раков - ред.)... Люди купаются и всем все пофиг. Не знаю, что был за выброс. Но людей это не беспокоит", - сокрушается на видео житель Донецка.

Примечательно, что таинственное ЧП случилось в самый разгар купального сезона. Однако оккупанты и не думают закрывать пляжи - в отравленной воде купаются дончане, в том числе, дети. Более того, люди ловят для употребления в пищу рыбу и раков, которых еще не успела убить неизвестная отрава.