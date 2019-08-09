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ЕС закроет въезд жителям "Л/ДНР" с российскими паспортами: известны важные детали
Запретить въезд на территорию всех стран Европейского Союза намерены всем жителям Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации. Страны Европейского Союза находятся в стадии активной разработки инструмента по ограничению въезда жителей "Л/ДНР" с российскими паспортами в ЕС, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что государства согласовывают единое руководство "по идентификации и возможном непризнании" паспортов РФ, выданных жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий свод правил для государств-членов Евросоюза и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Кроме того, данный документ также призван регулировать вопрос выдачи виз, в случае если жители Донбасса с паспортами РФ подадут заявки в России или в Украине. Дополнительно представитель Европейского Союза акцентировал внимание, что непризнание выданных Кремлем паспортов находится в компетенции государств-членов ЕС. Напомним, Эстония отказалась признавать паспорта РФ жителей "Л/ДНР" и Крыма.
Теги: Донбасс, запрет, Евросоюз, въезд, ДНР, ЛНР
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