Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО

09.08.2019 20:07

В Украине началась реформа интернатной системы. Данные заведения в стране должны к 2026 году сократиться до минимума и в них будут находиться только те дети, которые нуждаются в особом уходе, пишет 0629.

Планируется увеличить количество приемных семей и детских домов семейного типа, а интернаты должны кануть в прошлое.

0629 решили спросить о мариупольцев, где лучше ребенку у которого нет возможности жить в биологической семье: в детском доме семейного типа, в интернате или приемной семье.