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НВФ применили на Донбассе гранатометы различных систем
За минувшие сутки подразделения НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки, у Водяного, вблизи Новотроицкого, вблизи Верхнеторецкого, вблизи Широкино, неподалеку Новогригорьевки, вблизи Лебединского.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны неподалеку Новолуганського.
С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи Лебединского.
Теги: Донбасс, Широкино, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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