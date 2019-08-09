НВФ применили на Донбассе гранатометы различных систем

09.08.2019 12:20

За минувшие сутки подразделения НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки, у Водяного, вблизи Новотроицкого, вблизи Верхнеторецкого, вблизи Широкино, неподалеку Новогригорьевки, вблизи Лебединского.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны неподалеку Новолуганського.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи Лебединского.