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Оккупанты РФ усилили удары по позициям ВСУ на Донбассе: что творится на передовой
Гибридная армия Российской Федерации ведет преступные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе, разрушая перемирие.
За прошедшие сутки, 8 августа, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Известно, что оккупанты РФ вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Согласно данным утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет. Также зафиксировано, что уже с начала текущих суток противник успел напасть на позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Защитники Украины на передовой уверяют, что они надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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