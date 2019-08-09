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Архив - Донецкая область

Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткие кадры реки в центре Донецка. ВИДЕО.

09.08.2019 16:39
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Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткие кадры реки в центре Донецка. ВИДЕО.

В сети появилась видеозапись из оккупированного Донецка, где несмотря на большое количество мертвой рыбы и грязную воду в реке Кальмиус, местные купаются и рыбачат в водоеме.

Видеозапись опубликовал блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.

Блогер отметил, что запись была сделана в четверг, 8 августа. Также по его словам, местные умельцы добывают в грязной воде раков.
"Кальмиус, 8 августа: везде куча дохлой рыбы и раков, но это не мешает людям купаться, рыбачить и нырять за ещё живыми раками", - пишет блогер.
В комментариях под публикацией пользователи пояснили такое серьезное загрязнение воды в донецкой реке. По их словам, вода перестала быть чистой здесь еще в начале 2000-х, однако приезжие из России жены оккупантов с детьми об этом не знают.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, рак, рыба, Кальмиус, река, купание, пляж, загрязнение
 
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