Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткие кадры реки в центре Донецка. ВИДЕО.

09.08.2019 16:39

В сети появилась видеозапись из оккупированного Донецка, где несмотря на большое количество мертвой рыбы и грязную воду в реке Кальмиус, местные купаются и рыбачат в водоеме.

Видеозапись опубликовал блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.

Блогер отметил, что запись была сделана в четверг, 8 августа. Также по его словам, местные умельцы добывают в грязной воде раков.

"Кальмиус, 8 августа: везде куча дохлой рыбы и раков, но это не мешает людям купаться, рыбачить и нырять за ещё живыми раками", - пишет блогер.

В комментариях под публикацией пользователи пояснили такое серьезное загрязнение воды в донецкой реке. По их словам, вода перестала быть чистой здесь еще в начале 2000-х, однако приезжие из России жены оккупантов с детьми об этом не знают.