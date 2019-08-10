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Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе
За минувшие сутки, 9 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи Верхнеторецкого – их автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Еще дважды боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружия неподалеку Талаковки.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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