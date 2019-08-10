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Архив - Донецкая область

Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе

10.08.2019 07:51
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Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе

За минувшие сутки, 9 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи Верхнеторецкого – их автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Еще дважды боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружия неподалеку Талаковки.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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