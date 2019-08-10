- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят17:11
- «Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе16:31
- Ночное ЧП "парализовало" Донецк и другие десятки городов и сел, оккупированных "ДНР". ВИДЕО15:11
- В Донецке на остановке трамвая нашли змею14:31
- Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке13:50
- Домашний арест и залог: В Мариуполе боевиков "ДНР" выпустили на свободу13:33
- ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе13:08
- В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»11:31
Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин дал своим воякам приказ, которым окончательно "добил" перемирие на Донбассе.
Скандальный приказ Пушилина в Сети распространяют сепаратистские и российские ресурсы, передает "Диалог.UA".
Перемирию, которое кое-как действовало на Донбассе с 21 июля, пришел конец. Пушилин вечером 9 августа выступил с экстренным заявлением. Он обвинил ВСУ в обстреле оккупированного села Коминтерново 120-мм снарядами и ликвидации 2-х боевиков "ДНР". "Киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении… В случае, если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ", - выдал кремлевский ставленник. Сепаратистские и российские СМИ как под копирку комментируют слова главаря "ДНР" очень однозначно: "Отдал приказ на поражение всех нарушителей перемирия, достигнутого в Минске". То же заявление опубликовала и одна из одиознейших пропагандисток Кремля Ольга Скабеева. Очевидно, что такое заявление Пушилин сделал по прямому требованию из Москвы. Сорвать перемирие по своей воле он бы не решился. Примечательно, что, по данным источников, обстрел Коминтерново - фейк. Двое террористов "ДНР" погибли в 5 км от указанного места, подорвавшись при разгрузке противопехотных мин в селе Митьково-Качкари.
Теги: Донбасс, ликвидация, перемирие, обстрел, ДНР, боевики, потери, ВСУ, Пушилин
- Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности
- ВСУ уничтожили российскую САУ прямым попаданием, сдетонировал боекомплект: в "ДНР" подтвердили потерю экипажа
- В Горловку всю ночь свозили тела ликвидированных боевиков
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят17:11
- В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина16:53
- «Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе16:31
- Ночное ЧП "парализовало" Донецк и другие десятки городов и сел, оккупированных "ДНР". ВИДЕО15:11
- В Донецке на остановке трамвая нашли змею14:31
- Боевики «ЛНР» третируют мирных жителей, угрожая убить их и их семьи14:11
- Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке13:50
- У Украины нет войны с Россией из-за аннексированного Крыма, на Донбассе - боевые действия с сепаратистами, которых поддерживает РФ, - Волошин 22:35
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- В Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую21:30
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- В США неожиданно ответили на идею Украины выйти из переговоров в Минске: "Решение за Путиным"20:00
- Бешеный кот закрыл на карантин пол-Харькова: в ужасе даже бывалые медики19:31
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- В Украине вычислили фаната "русского мира", работающего в ОБСЕ. ВИДЕО18:42
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"
- Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»