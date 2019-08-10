Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»

10.08.2019 10:48

Сегодня утром на всех КПВВ, расположенных на линии разграничения в Донецкой области собрались небольшие очереди.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/20;

КПВВ «Марьинка» — 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Пассажиро-транспортный поток остается на уровне по сравнению с прошлыми сутками. В общем через КПВВ последовало 43,1 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 10 185 человек и 1165 транспортных средств;

«Марьинка» — 9430 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8710 человек и 1385 транспортных средств;

«Гнутово» — 4535 человек и 980 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 325 человек.