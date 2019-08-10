Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке

10.08.2019 13:50

Жители Донецка в соцсетях показали, в каком состоянии сейчас находится Путиловский мост и железная дорога недалеко от него, передает Donbass.live.

"Разрушенный Путиловский мост. Когда-то одна из самых оживленных транспортных развязок. Сейчас весь усеян ржавыми осколками",- так подписал свой пост дончанин, опубликовав фотографии взорванного моста.

Некогда оживленная транспортная развязка Донецка превратилась в сплошные руины.

В комментариях люди отмечают, что к мосту доступ открыт, можно подойти и подъехать.