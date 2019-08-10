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Архив - Донецкая область

В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»

10.08.2019 11:31
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В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»

Во временно оккупированном Донецке произошло сильное возгорание. Однако, «официальные власти ДНР» хранят молчание.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

8 августа 2019 года, в утреннее время, около 10:00, во временно оккупированном Донецке в Кировском районе произошел сильный пожар черный дым от которого был виден на большом расстоянии. Однако, «официальнее источники» оккупационных «властей ДНР» о пожаре молчат.

Вот что сообщают жители временно оккупированного Донецка в соцсетях:

«Донецк Сегодня около 10 утра что-то горело в районе Мирного. Кто в курсе, что именно горело? По непроверенной информации это район оптовых баз на Мирном»,
«#Донецк, 08/08/19, горело что то в посадке возле ДРСУ Кировского района».



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, дым, ДНР, соцсети, власти
 
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