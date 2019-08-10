Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО погибли трое членов НВФ: офицер ВСУ озвучил детали

10.08.2019 08:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО погибли трое членов НВФ: офицер ВСУ озвучил детали

8 августа на неподконтрольной Украине территории Донетчины погибли три члена НВФ.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Так, военный отмечает, что между членами НВФ произошла пьяная драка со стрельбой, а также, нарушение мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В ходе происшествия трое «военных ДНР» погибли, а представители ОРДО обвинили при этом ВСУ.



Теги: Донбасс, драка, боеприпасы, гибель, ДНР, ВСУ, соцсети, ОРДО, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх