В ОРДО погибли трое членов НВФ: офицер ВСУ озвучил детали

10.08.2019 08:09

8 августа на неподконтрольной Украине территории Донетчины погибли три члена НВФ.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Так, военный отмечает, что между членами НВФ произошла пьяная драка со стрельбой, а также, нарушение мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В ходе происшествия трое «военных ДНР» погибли, а представители ОРДО обвинили при этом ВСУ.