В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ

10.08.2019 20:29

Так называемый «начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ якобы, перебросили под Мариуполь Донецкой области средства инженерного разграждения.

Безсонов уточнил, что украинские военные, якобы «продолжают проводить фортификационное оборудование своих позиций, с целью возможного преодоления инженерных заграждений в боевых порядках НВФ доставили к переднему краю средства инженерного разграждения УР-77», передает donpress.com.

По его словам, самоходные реактивные установки разминирования якобы, зафиксированы в населенных пунктах Новоселовка, Талаковка, Орловское.