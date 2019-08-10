Последние новости раздела
- Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке13:50
- Домашний арест и залог: В Мариуполе боевиков "ДНР" выпустили на свободу13:33
- ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе13:08
- В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»11:31
- Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:48
- Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности10:31
- В Донецке в реке Кальмиус начался массовый мор рыбы09:52
- На курорте Кирилловка сняли редкое природное явление. ВИДЕО09:30
- В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера09:09
- "Грузом 200" стал соратник Бэтмена наемник РФ Крапива из-под Курска - с врагом Украины покончено08:50
ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе
10.08.2019 13:08
Украинские военнослужащие на Донбассе не оставляют удары боевиков без должного ответа и зачастую их месть бывает довольно жесткой, пишет from-ua.
Тому свидетельством служит видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин.
"Ашотакое". Это в ответ. – Готов! - Давай, давай, давай! - Даю! Через несколько секунд. - Есть, есть. Меньше слов, больше дела", - подписал он кадры, на которых видно, как ответка украинских военных точно попадает в намеченную цель.
Теги: Донбасс, ответ, боевики, ВСУ
Читайте также:
- Отвод вооружения в Станице Луганской невозможен из-за обстрелов боевиков
- Отсчет двух суток прекращения огня для отвода вооружений начался сегодня в полночь
- «Дадим адекватный ответ»: в Минобороны пригрозили путинским боевикам на Донбассе
- Руководитель украинской стороны СЦКК сделал важное заявление
- Оккупанты Донбасса "поймали ответку"
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке13:50
- Домашний арест и залог: В Мариуполе боевиков "ДНР" выпустили на свободу13:33
- ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе13:08
- В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»11:31
- Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:48
- Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности10:31
- В Донецке в реке Кальмиус начался массовый мор рыбы09:52
- На курорте Кирилловка сняли редкое природное явление. ВИДЕО09:30
- В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера09:09
- "Грузом 200" стал соратник Бэтмена наемник РФ Крапива из-под Курска - с врагом Украины покончено08:50
- Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке13:50
- Домашний арест и залог: В Мариуполе боевиков "ДНР" выпустили на свободу13:33
- ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе13:08
- Пьяный полицейский "напал" на бойца ВСУ в Мелитополе: фото "героя" попало в Сеть12:50
- Климкин объяснил, как противостоять России12:28
- 10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день12:11
- Гай предупредил, чем для Украины обернется план Трампа: "И тут становится понятным спич Коломойского"11:49
- В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»11:31
- Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор 11:08
- Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:48
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен