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После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери
На Донбассе наблюдается резкое обострение конфликта. Террористы обрушили на позиции ВСУ запрещенные "Минском" снаряды, гремят бои.
Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA". По данным штаба, в субботу, 10 августа, на Донбассе гибридная армия РФ аж 13 раз сорвала перемирие.
При этом террористы активно применяли запрещенное "Минском" вооружение, в частности, 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В зоне ответственности группы ООС "Восток" было зафиксировано 9 атак.
Под огнем российских орудий оказались Пищевик, Гнутово, Лебединское, Авдеевка, а также Опытное. Что касается зоны ответственности "Север",то там снаряды оккупанта гремели под Светлодарском, Луганским, Катериновкой, а также Новолуганским. Нынешнее "перемирие" оказалось для ВСУ кровавым. Сообщается, что 10 августа на фронте погиб боец Нацгвардии при выполнении боевого задания.
А в результате обстрелов врага еще один военный получил ранение. Уже после полуночи армия РФ затихла. С 00:00 и до 07:00 воскресенья 11 августа на линии фронта наконец установилась тишина. Стоит отметить, что пару дней назад главарь "ДНР" Денис Пушилин дал кровавый приказ террористам. По указке из Москвы он окончательно "добил" перемирие.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ВСУ, Пушилин
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- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
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