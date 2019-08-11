Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет

11.08.2019 16:03

По состоянию на 12.00 11 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций Объединенных сил. Потерь среди украинских воинов нет, сообщают в пресс службе Минобороны.

По данным ведомства, под огнем утром находились защитники Старогнатовки и Водяного на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил по несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов. Огонь велся со стороны Новоласпы и Пикуз соответственно.

Отмечается, что запрещенные калибры подразделения НВФ не применяли. Военнослужащие из состава Объединенных сил полностью соблюдают договоренности о прекращении огня.

Ситуация остается стабильной и контролируемой украинским военными.

Источник: https://donpress.com