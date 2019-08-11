Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет

11.08.2019 16:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет

По состоянию на 12.00 11 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций Объединенных сил. Потерь среди украинских воинов нет, сообщают в пресс службе Минобороны.

По данным ведомства, под огнем утром находились защитники Старогнатовки и Водяного на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил по несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов. Огонь велся со стороны Новоласпы и Пикуз соответственно.

Отмечается, что запрещенные калибры подразделения НВФ не применяли. Военнослужащие из состава Объединенных сил полностью соблюдают договоренности о прекращении огня.

Ситуация остается стабильной и контролируемой украинским военными.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх