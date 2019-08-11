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В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео
11.08.2019 08:15
10 августа в неподконтрольном Украине Донецке была сильная гроза с ураганным ветром, который устроил немало разрушений в городе. Об этом сообщают местные жители в соцсети.
По словам дончан, дома в городе вздрагивали от мощных раскатов грома и улицы освещали яркие раскаты молнии. Один из местных жителей снял на видео, как в один из многоэтажных домов электрический разряд ударил трижды. Дончанин отметил, что давно не видел такой «мегамолнии».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, молния, гроза
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