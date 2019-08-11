Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»

11.08.2019 17:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»

Члены наблюдательной миссии ОБСЕ заметили в подконтрольном пророссийским террористам Алчевске очередь, в которой местные жители стояли с целью получить «паспорта «ЛНР», чтобы в дальнейшем получить паспорт российского гражданина.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

В частности, известно, что в Алчевске наблюдатели зафиксировали очередь, а также людей с «паспортами «ЛНР». 

«В н.п. Алчевск наблюдатели видели порядка 30 человек (разного возраста и пола), стоящих в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди сообщила, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. По словам 25-летнего мужчины, он подает документы, чтобы получить «паспорт», который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года», - сообщается в отчете.



Теги: Донбасс, Алчевск, ОБСЕ, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх