В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»

11.08.2019 17:40

Члены наблюдательной миссии ОБСЕ заметили в подконтрольном пророссийским террористам Алчевске очередь, в которой местные жители стояли с целью получить «паспорта «ЛНР», чтобы в дальнейшем получить паспорт российского гражданина.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.



В частности, известно, что в Алчевске наблюдатели зафиксировали очередь, а также людей с «паспортами «ЛНР».



«В н.п. Алчевск наблюдатели видели порядка 30 человек (разного возраста и пола), стоящих в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди сообщила, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. По словам 25-летнего мужчины, он подает документы, чтобы получить «паспорт», который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года», - сообщается в отчете.