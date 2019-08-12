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Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери
Наемники Российской Федерации и сепаратисты "Л/ДНР" активно разжигают конфликт на Донбассе, нарушая режим перемирия вдоль всей линии фронта.
За минувшие сутки, 11 августа, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Армия РФ раз атаковала ВСУ вблизи Старогнатовки, Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Новотроицкого, Павлополя и Гнутово враг бил из крупнокалиберного пулемета, гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны трижды возле Крымского, Майорска и Золотого-4. К сожалению, в ходе вражеских обстрелов один военнослужащий из Вооруженных сил Украины получил ранения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
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