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В ЕС могут запретить въезд гражданам, получившим российские паспорта на Донбассе
Как передает replyua.net, на оккупированной части Донбасса продолжается поголовная раздача российских паспортов. Вот только люди, которые пошли на такой шаг, могут оказаться в настоящей ловушке и быть полностью изолированы от внешнего цивилизованного мира. В Брюсселе сейчас активно разрабатываются рекомендации всем странам-членам ЕС о том, чтобы не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе, и не пропускать людей с такими документами в ЕС.
Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей сейчас на активной стадии разработки рекомендаций, по которым можно будет идентифицировать российские паспорта и отказать для въезда в ЕС гражданам с такими документами. Последнее слово – принимать такие рекомендации или нет – за самим странами-членам Евросоюза.
Напомним, 24 апреля российский президент впервые публично заявил, что подписал указ, согласно которому все жители так называемых «ДНР» и «ЛНР» по собственному желанию могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре, минуя законом прописанную процедуру. Первыми, кто заявили, что такие «паспорта» не являются никаким официальным документом заявили страны Балтии Латвия, Эстония, Литва. Читайте также - американцы готовы присоединиться к «Нормандскому формату».
Теги: Донбасс, ЕС, запрет, гражданство, ДНР, ЛНР
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- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
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