В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»

12.08.2019 18:20

В Минобороны Украины заявили, что на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области через подконтрольные ОРДО СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГУР МОУ.

В украинской разведке отметили, что члены НВФ распространяют фейковую информацию о наступлении ВСУ. Тем самым члены НВФ оправдывают собственные нарушения режима «тишины», а также формированию антиукраинского настроения среди местного населения.

Источник: https://donpress.com