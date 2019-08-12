Последние новости раздела
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать13:30
- "Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов12:20
- Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери 11:46
- В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом11:30
В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»
12.08.2019 18:20
В Минобороны Украины заявили, что на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области через подконтрольные ОРДО СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГУР МОУ.
В украинской разведке отметили, что члены НВФ распространяют фейковую информацию о наступлении ВСУ. Тем самым члены НВФ оправдывают собственные нарушения режима «тишины», а также формированию антиукраинского настроения среди местного населения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, ОРДО
Читайте также:
- Боевики пытались прорвать фронт на Донбассе - штурм "ДНР" провалился, у террористов потери
- ВСУ создали 2-километровую полосу обеспечения "под носом" у "ЛНР": российские СМИ нервничают
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- "Все плохо. В случае наступления ВСУ на "ДНР" от нашей обороны ничего не останется за 40 минут. Нас просто уничтожат. Мы не готовы противостоять ВСУ, мы слабаки", - Ходаковский.ВИДЕО
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!
- Российский оккупант описал сценарий разгрома армий "ЛДНР" силами АТО
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать13:30
- "Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов12:20
- Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери 11:46
- В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом11:30
- Каникулы 2019-20: сколько будут отдыхать школьники22:35
- Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все21:50
- В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ21:30
- Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА 21:16
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- «Ребята, что у вас вообще происходит?»: Зеленский потребовал отставки руководства силовиков Житомирской области20:40
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной20:20
- В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами20:06
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Украинцы продолжают активно выезжать за границу19:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ