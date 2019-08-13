«Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году

13.08.2019 18:02

В 2014 году в «ополчение» вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области в целом мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Об этом заявил представитель незаконных вооруженных формирований, «начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР» Даниил Безсонов в своей статье, опубликованной на местных интернет-ресурсах, пишут Донецкие новости.

«Еще находясь в Славянске, я заметил такую штуку, что на защиту своей земли современные мужики сурового шахтерского края как-то не сильно спешили идти», – сообщил он.

Как утверждает Безсонов, его «боевые товарищи» звонили своим друзьям из Донецка и других городов Донбасса с просьбой присоединиться к «ополчению». «На свои призывы друзьям они получали один ответ: "Вот когда война придет ко мне в дом, в Донецк, тогда-то я и стану. А Славянск – он далеко. И у вас как-то все там неясно и бесперспективно"», – написал представитель НВФ.

«По неофициальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!», – сообщил Безсонов.

Он уверяет, что в то время 10% «ополчения» составляли «добровольцы из России», все остальные – это были украинцы, из Донбасса и других регионов.

«Если бы в 2014-м хотя бы 5% мужского населения взяли в руки оружие, то все давно закончилось бы», – уверяет Безсонов.