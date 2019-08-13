Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» небольшая очередь

13.08.2019 10:32

Сегодня утром на подконтрольных Украине пунктах пропуска в Донецкой области все блокпосты работают согласно штатному расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/0.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 39 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9115 человек и 1105 транспортных средств;

«Марьинка» — 8245 человек и 1400 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7295 человек и 1290 транспортных средств;

«Гнутово» — 4310 человек и 930 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 035 человек.