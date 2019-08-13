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У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
У Зеленского заявили относительно экономической блокады Донбасса
Так, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что само по себе снятие экономической блокады с Донбасса ничего не принесет, пишет Политека.
«Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории», – сообщил Данилюк в интервью.
Такое решение было принято СНБО на основании того, что эти предприятия перестали платить положенные налоги в государственный бюджет Украины.
«И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении», – отметил Данилюк.
«Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский стал автором десятков законопроектов, которые касается экономического развития страны. В частности, речь идет о штрафах за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, ценах на электроэнергию, альтернативных источниках энергии, работе Высшего антикоррупционного суда, избирательной системы, ряда вопросов по кадрам, импичмента и других тем.
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
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