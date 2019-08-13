Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»

13.08.2019 14:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»

У Зеленского заявили относительно экономической блокады Донбасса
Так, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что само по себе снятие экономической блокады с Донбасса ничего не принесет, пишет Политека.
«Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории», – сообщил Данилюк в интервью.
Такое решение было принято СНБО на основании того, что эти предприятия перестали платить положенные налоги в государственный бюджет Украины.
«И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении», – отметил Данилюк.
«Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский стал автором десятков законопроектов, которые касается экономического развития страны. В частности, речь идет о штрафах за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, ценах на электроэнергию, альтернативных источниках энергии, работе Высшего антикоррупционного суда, избирательной системы, ряда вопросов по кадрам, импичмента и других тем.



Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх