В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями

13.08.2019 12:31

Во временно оккупированном Донецке в Кировском районе обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В Кировском районе временно оккупированного Донецка обнаружено тело женщины 1984 года рождения без признаков жизни с ножевым ранением. Ножевое ранение ей, якобы, нанесла другая женщина.