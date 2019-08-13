В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус

13.08.2019 09:50

Во временно оккупированном Донецке произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутки № 196. Пострадала женщина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке на улице Куйбышева автобус маршрута № 196 ударил легковой автомобиль Chery Amulet. В результате столкновения пострадала женщина — пассажир автобуса.