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Архив - Донецкая область

В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус

13.08.2019 09:50
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В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус

Во временно оккупированном Донецке произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутки № 196. Пострадала женщина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке на улице Куйбышева автобус маршрута № 196 ударил легковой автомобиль Chery Amulet. В результате столкновения пострадала женщина — пассажир автобуса.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, автобус, авария, маршрутка, столкновение, ДТП, автомобиль, пострадавшие
 
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