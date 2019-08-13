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В Харцызске прекращен вывоз мусора
13.08.2019 10:49
Во временно оккупированном Харцызске прекращен вывоз мусора. Город превращается в сплошную мусорную свалку.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Харцызска сообщают, что вгороде прекращен вывоз мусора:
«Куда идут деньги за вывоз мусора? Харцызск. ул. Вокзальная, пер. Спартаковский».
Свои слова жители города подтверждают фотофактами.
Теги: Донбасс, Харцызск, мусор, фото, свалка, оккупация, мусорные контейнеры
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