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Архив - Донецкая область

В Харцызске прекращен вывоз мусора

13.08.2019 10:49
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В Харцызске прекращен вывоз мусора

Во временно оккупированном Харцызске прекращен вывоз мусора. Город превращается в сплошную мусорную свалку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Харцызска сообщают, что вгороде прекращен вывоз мусора:

«Куда идут деньги за вывоз мусора? Харцызск. ул. Вокзальная, пер. Спартаковский».

Свои слова жители города подтверждают фотофактами.



Теги: Донбасс, Харцызск, мусор, фото, свалка, оккупация, мусорные контейнеры
 
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