- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- «У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе16:15
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»09:20
"Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе
Так называемый "глава пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов признал, что в начале российского вторжения на Донбасс в 2014 году его поддержали лишь 0,28% боеспособного местного населения, передает from-ua.
Эта статистика стала массово появляться на пророссийских сайтах оккупантов, обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Желающих встать на защиту родной земли было не много. Достаточно для определенных операций и хоть какого-то сопротивления, но не более того. По неофициальной статистике, в 2014 году в "ополчение" вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!" – возмутился Безсонов.
Казанский в свою очередь, отметил, что эта цитата является красноречивым доказательством того, что российского агрессора никто не ждал на украинском Донбассе.
"То есть, выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО. Вот как выглядит на самом деле "народная республика", – отметил он.
Казанский уточнил, что украинские журналисты пишут об этом с 2014 года, однако ранее террористы "ДНР" называли объективную информацию "враньем", "фейками" и "пропагандой Сороса". Теперь же правдивость мизерной поддержки оккупантов признали даже они.
"Большой привет всем любителям поговорить про "гражданскую войну в Украине". 0,28% уголовников, готовых взять оружие, грабить и убивать можно найти в любом государстве. Даже самом благополучном", – резюмировал журналист.
Как сообщалось ранее, в "ДНР" пытаются набрать новые отряды в "ополчение", обещая службу в Донецке, зарплату и даже российский паспорт. Такие объявления появились в сети недавно. Подобными призывами на самом деле пытаются укомплектовать передовые позиции, набирая людей в отряды "пушечного мяса", где никто служить не хочет.
Теги: Донбасс, признание, ДНР, провал
- "Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"
- Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание
- В "ДНР" признали российские документы об образовании
- Совет российского экономиста Украине: перехитрить Путина и признать независимость Донбасса
- В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- В Станице Луганской построят временный обходной мост21:56
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- «У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе16:15
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России08:18
- ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы07:59
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- В Станице Луганской построят временный обходной мост21:56
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть