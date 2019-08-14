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Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков
Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 10 августа на неподконтрольной Украине части Луганщины 29 реактивных систем залпового огня «Град», размещенных с нарушением линий отвода. Об этом сказано в опубликованном 13 августа отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Наблюдатели отмечают:
«10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 „Град“, 122 мм) на полигоне возле н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска); 2 буксируемые гаубицы (2А65 „Мста-Б“, 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (бывш. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска)».
Также, в ОРДЛО зафиксированы десятки единиц тяжелого вооружения, которое было «размещено за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения».
Так, БПЛА миссии 7 августа выявили наличие: танков (неустановленного типа) на полигоне возле н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска), 16 танков и 16 единиц буксируемой артиллерии на полигоне близ н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).
10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил «20 танков (неустановленного типа) на полигоне возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска)», еще три танка (предположительно Т-64) находились возле Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа) были обнаружены на полигоне возле Миусинска.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, град, танки, ОРЛО, ООС
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