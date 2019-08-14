Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО

14.08.2019 13:41

Главарь «ДНР» Денис Пушилин формирует отдельный батальон специального назначения, который будет дислоцироваться в неподконтрольном Украине Донецке и займется его охраной. Об этом OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов.

Блогер уточняет, что причиной такого решения главаря ОРДО стал страх Пушилина за свою безопасность:

«Ситуация вокруг главы „ДНР“ ухудшается. О недовольстве уровнем жизни говорят даже те, кто когда-то хотел русского мира и ненавидел Украину. Сказка, которую рассказывают с 2014 года о беззаботной жизни, настолько надоела, что люди на грани. Пушилин боится за свою жизнь и стал набирать головорезов в личную охрану — батальон специального назначения. Он будет самым „элитным“ в „республике“, с самой высокой зарплатой — 60 тысяч рублей. Им даже разрешат работать в гражданской одежде».

Черкасов отмечает, что на данный момент готовы приказы решений, при помощи которых будет наполняться «бюджет» для финансирования «батальона». Он пишет:

«Где же Пушилин будет брать на это все деньги? Уже есть проекты приказов по «республике» о введении моратория на украинские продукты и наказание за все, что имеет принадлежность к Украине. Если это сказать по-простому, то будет происходить сшибание бабла за все, что не по «республиканским понятиям».

Источник: https://donpress.com