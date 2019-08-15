Эскалация продолжается: в ООС озвучили неутешительные данные

15.08.2019 08:15

На Востоке украинского государства, в зоне проведения ООС на протяжении среды, четырнадцатого августа незаконные вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня шесть раз. Как информирует replyua.net, об этом более детально рассказали в штабе ООС на своей странице в «Фейсбуке».



В сообщении отмечается, что позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны со стороны террористов Донбасса при помощи стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра. В том числе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские наемники осуществили пять обстрелов – вблизи Песков по направлению Веселого, трижды в районе Гнутового по направлению Пикузы, а также в направлении Уживки вблизи Лебединского.



Касательно района ответственности ОТГ «Север», то позиции Операции объединенных сил были обстреляны вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина. В результате вражеских обстрелов ни один военный из состава ООС не пострадал.