"Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости

15.08.2019 22:38

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" ФСБшник Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что в Крыму граждане не так хотели "воссоединиться" с Россией, как уверял Кремль.

Нашумевшими подробностями аннексии Стрелков поделился в интервью MK.ru, передает "Диалог.UA".

Стрелков стал известен уже после аннексии Крыма, когда оккупировал Донбасс. Уже позже стало известно, что ФСБшник участвовал и в захвате полуострова. Сегодня он этого не скрывает. "Когда Аксенов (главарь Крыма - ред.) после своего полета в Москву собрал нас, свой узкий штаб, в который входили 10–12 человек, и объявил, что референдум проводим не о независимости, а о воссоединении с Россией, я был поражен до глубины души. Я-то был уверен, что будет новое Приднестровье, новая непризнанная "республика"", - сдал Кремль Стрелков. Он неожиданно отметил, что крымчане далеко не так были воодушевлены аннексией, как убеждает Москва. "Донбасс по активности намного превзошел Крым. Включая, может быть, даже Севастополь. Я был и там, и там и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть — российская или украинская", - выдал "экс-министр" "ДНР". Он открыто назвал "пропагандой" заявления Москвы о повальной поддержке крымчанами оккупации. "Да, большая часть населения Крыма лояльно отнеслась к воссоединению к Россией. Но если бы не было воссоединения, на баррикады бы активно не вышли… Людей, поднявшихся на Донбассе, — добровольцев, волонтеров — в процентном соотношении было намного больше, чем в Крыму", - заверил ФСБшник.