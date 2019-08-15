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"Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" ФСБшник Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что в Крыму граждане не так хотели "воссоединиться" с Россией, как уверял Кремль.
Нашумевшими подробностями аннексии Стрелков поделился в интервью MK.ru, передает "Диалог.UA".
Стрелков стал известен уже после аннексии Крыма, когда оккупировал Донбасс. Уже позже стало известно, что ФСБшник участвовал и в захвате полуострова. Сегодня он этого не скрывает. "Когда Аксенов (главарь Крыма - ред.) после своего полета в Москву собрал нас, свой узкий штаб, в который входили 10–12 человек, и объявил, что референдум проводим не о независимости, а о воссоединении с Россией, я был поражен до глубины души. Я-то был уверен, что будет новое Приднестровье, новая непризнанная "республика"", - сдал Кремль Стрелков. Он неожиданно отметил, что крымчане далеко не так были воодушевлены аннексией, как убеждает Москва. "Донбасс по активности намного превзошел Крым. Включая, может быть, даже Севастополь. Я был и там, и там и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть — российская или украинская", - выдал "экс-министр" "ДНР". Он открыто назвал "пропагандой" заявления Москвы о повальной поддержке крымчанами оккупации. "Да, большая часть населения Крыма лояльно отнеслась к воссоединению к Россией. Но если бы не было воссоединения, на баррикады бы активно не вышли… Людей, поднявшихся на Донбассе, — добровольцев, волонтеров — в процентном соотношении было намного больше, чем в Крыму", - заверил ФСБшник.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, референдум, ФСБ, ДНР, Стрелков, Гиркин, Аксенов
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