«Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»

15.08.2019 09:20

Так называемые «силовики МГБ ДНР» в неподконтрольном Украине Донецке арестовали участников съезда «Общенародный фронт Донбасса». Об этом сообщает подконтрольный ОРДО Telegram-канал «Донецкий Абориген».

По данным ресурса, инцидент случился еще 8 августа. Как отмечает источник ресурса, около 15 членов «Общенародного фронта Донбасса» собрались на съезд в здание ж/д вокзала Донецка. Они якобы, обсуждали противодействие деоккупации Донбасса, когда в здание вокзала ворвался спецназ «МГБ» и арестовал всех присутствующих. «Донецкий абориген» отметил:

«С привокзальной площади и прилегающего рынка разогнали всех людей. Здание вокзала оцепили и после этого выломав дверь спецназ ворвался в помещение в котором собрались 15 человек».

При этом «Общенародный фронт Донбасса» обвинили в попытке «государственного переворота». Ресурс добавил:

«Всех присутствовавших погрузили в автозак, связав сзади руки скотчем. Все личные вещи и документы были изъяты. С камер видеонаблюдения были стерты все записи. По прибытии в УМГБ всех задержанных выводили с заломанными назад руками и лицом вниз. В такой позе их продержали, выстроив вдоль стены, около четырех часов, проходящие мимо сотрудники „МГБ“ интересовались у охранявшего задержанных, кто это? Получив ответ, что данные задержанные готовили государственный переворот, бросали фразы типа „расстрелять их нах. й“ и с ухмылкой шли дальше. После 4-х часов начались опросы».

В ходе допроса задержанных убеждали в том, что «„ДНР“ не нуждается в пророссийских организациях» и якобы, «Донбасс вернется в состав Украины «в особом статусе». Позже всех отпустили с «официальным предупреждением». Ресурс пишет:

«Среди задержанных оказался гражданин РФ, как нам сообщает источник, являющийся сотрудником государственных органов власти РФ. У него были изъяты удостоверение личности федерального органа власти РФ и сотовый телефон. Также сообщается, что у него были изъяты деньги в размере 2.5 тыс рублей, которые так и не были возвращены».

«Донецкий абориген» сообщает, что команду на арест членов «Общенародного фронта Донбасса» якобы, дал лично главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Источник: https://donpress.com