- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»09:20
- Эскалация продолжается: в ООС озвучили неутешительные данные08:15
- Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков08:00
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
«Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
Так называемые «силовики МГБ ДНР» в неподконтрольном Украине Донецке арестовали участников съезда «Общенародный фронт Донбасса». Об этом сообщает подконтрольный ОРДО Telegram-канал «Донецкий Абориген».
По данным ресурса, инцидент случился еще 8 августа. Как отмечает источник ресурса, около 15 членов «Общенародного фронта Донбасса» собрались на съезд в здание ж/д вокзала Донецка. Они якобы, обсуждали противодействие деоккупации Донбасса, когда в здание вокзала ворвался спецназ «МГБ» и арестовал всех присутствующих. «Донецкий абориген» отметил:
«С привокзальной площади и прилегающего рынка разогнали всех людей. Здание вокзала оцепили и после этого выломав дверь спецназ ворвался в помещение в котором собрались 15 человек».
При этом «Общенародный фронт Донбасса» обвинили в попытке «государственного переворота». Ресурс добавил:
«Всех присутствовавших погрузили в автозак, связав сзади руки скотчем. Все личные вещи и документы были изъяты. С камер видеонаблюдения были стерты все записи. По прибытии в УМГБ всех задержанных выводили с заломанными назад руками и лицом вниз. В такой позе их продержали, выстроив вдоль стены, около четырех часов, проходящие мимо сотрудники „МГБ“ интересовались у охранявшего задержанных, кто это? Получив ответ, что данные задержанные готовили государственный переворот, бросали фразы типа „расстрелять их нах. й“ и с ухмылкой шли дальше. После 4-х часов начались опросы».
В ходе допроса задержанных убеждали в том, что «„ДНР“ не нуждается в пророссийских организациях» и якобы, «Донбасс вернется в состав Украины «в особом статусе». Позже всех отпустили с «официальным предупреждением». Ресурс пишет:
«Среди задержанных оказался гражданин РФ, как нам сообщает источник, являющийся сотрудником государственных органов власти РФ. У него были изъяты удостоверение личности федерального органа власти РФ и сотовый телефон. Также сообщается, что у него были изъяты деньги в размере 2.5 тыс рублей, которые так и не были возвращены».
«Донецкий абориген» сообщает, что команду на арест членов «Общенародного фронта Донбасса» якобы, дал лично главарь «ДНР» Денис Пушилин.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, задержание, ДНР, ЛНР, ОРДО
- Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе
- СБУ показала видео раскаяния и признания задержанной пророссийской пропагандистки (ВИДЕО)
- Разгон блокады: первые подробности и задержания
- Семь сепаратистов "ДНР/ЛНР" пойманы силами ООС при пересечении украинских блокпостов в Донецкой области
- Оккупанты Луганщины заявили, что задержали фанатов-"ультрас", которые "подрывали конституционный строй" их псевдореспублики
- Очередная ложь? Главари боевиков уверяют, что готовы отвести бронетехнику калибром до 100 мм
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»09:20
- Эскалация продолжается: в ООС озвучили неутешительные данные08:15
- Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков08:00
- В центре Луганска прогремел двойной взрыв15:52
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Из трубы валил оранжево-черный дым: в России произошла новая катастрофа на заводе – видео ЧП 14:15
- СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)14:07
- Новоназначенный посол Франции пообещал скорое прибытие в Украину14:00
- СМИ назвали имя нового главного тренера киевского "Динамо"13:50
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть13:40
- Конечно, Россия готовится к войне, но индикатором того, что она началась, будет не подъем в воздух авиации, а совсем другие вещи - Гай13:21
- Дело Зайцевой поразило поворотом: Зеленский может изменить приговор, роковые подробности13:06
- Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Луценко12:45
- Сегодня полнолуние: чего категорически нельзя делать и как луна повлияет на знаки Зодиака12:30
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства16:40
- Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств14:30
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России