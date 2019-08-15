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Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
Бежавший с Донбасса российский писатель и экс-командир батальона "ДНР" (4-го РШБСН) Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинцев на Донбассе. При этом террорист очень сильно нервничал. Признания российский террорист-писатель Прилепин сделал в интервью "Редакции". Уже есть видео, передает "Диалог.UA".
Прилепин разоткровенничался из-за насмешек со стороны боевиков "ДНР". Уже после его бегства с Донбасса всплыла информация о том, что на самом деле он со своим батальоном всю войну просидел в Донецке и не участвовал в боях. Он начал яростно опровергать эти слова. "Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я! Я не хочу об этом говорить даже. Но все эти документы всплывут однажды. Все узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. Там стоял мой батальон! Прикинь!" - заявил Прилепин. Он признал, что убивал украинцев на Донбассе. При этом он своих жертв не идентифицировал как военных Украины. Таким образом, он фактически дал понять, что стоит за убийствами и гражданских. "Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Я не знаю, что потом мне будет… Нет, не правда (убитые не приходят по ночам - ред.)... Ни одного… Ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что эти люди есть и они похоронены, они лежат в земле, они убиты. И их много… Из донецких батальонов, в целом по показателям, редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали, - это полный голимый беспредел", - признался Прилепин.
Примечательно, что, говоря о погибших, террорист заикался, дрожал и закатывал глаза. В общем, делал все, чтобы подтвердить слухи о проблемах с наркотиками. Важно отметить, что на сегодня батальон Прилепина полностью ликвидирован. Этот процесс начал еще тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко незадолго до своей смерти. Закончил эту уже Денис Пушилин.
Теги: Донбасс, преступление, ДНР, Захар Прилепин
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