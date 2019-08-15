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Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков
15.08.2019 08:00
Главари ОРДЛО планируют уволить 28,4 тысячи горняков — из которых в «ДНР» 20,8 тысяч и в «ЛНР» 7,6 тысяч. Об этом сообщил блогер Иосиф Пиночет на своей странице Твиттер.
Он сослался на доклад, опубликованный в так называемом «Вестнике Института экономических исследований ДНР». В публикации отмечается:
«В связи с планируемой ликвидацией (закрытием) угледобывающих предприятий подлежит высвобождению 28,4 тыс. чел., в том числе в ДНР — 20,8 тыс. чел., в ЛНР — 7,6 тыс. чел. Это высококвалифицированные специалисты и рабочие, которые составляют мощный трудовой потенциал Донбасса».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, увольнение, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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