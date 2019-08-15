"Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети

15.08.2019 12:01

Сепаратисты "ДНР" на блокпостах при въезде на оккупированные территории стараются отобрать у жителей все, что только можно, под любым предлогом.

В Сети жалуются на беспредел, который происходит на блокпостах боевиков "ДНР" при въезде на оккупированную часть Донецкой области.

Соответствующая запись появилась на странице в Twitter "Хочу домой".

В частности, пользователи рассказали, что террористы на КПВВ не просто досматривают пассажиров, а еще и могут их нагло грабить.

Например, люди жалуются, что "блюстители порядка" забирают у пенсионеров продукты питания под предлогом, что те якобы "слишком много везут".

У одного парня пытались "конфисковать" детали для компьютера, на которые не было чека или других документов.

Также очевидцы отмечают ситуации с попытками отобрать подгузники и кошачий корм (!).

А о работе ВСУ на блокпосте жители Донбасса высказываются положительно.

Источник: www.dialog.ua