Боевики применяют гранатометы: 12 обстрелов за сутки

16.08.2019 11:10

За минувшие сутки подразделения НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил .

В штабе отметили, что обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Гнутово — из станкового противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Пищевика — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного — из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Опытного — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия

недалеко от Лебединского — из автоматического гранатомета;

вблизи Авдеевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Южного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не было. С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня.