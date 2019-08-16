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Боевики применяют гранатометы: 12 обстрелов за сутки
За минувшие сутки подразделения НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил .
В штабе отметили, что обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Гнутово — из станкового противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Пищевика — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Водяного — из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Опытного — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия
недалеко от Лебединского — из автоматического гранатомета;
вблизи Авдеевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Южного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не было. С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, гранатомет, боевики, обстрелы
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