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"Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"
16.08.2019 16:10
Мэр Днепра угрожает олигарху "заговорить", если тот решится снять кино о Новом мосте в Днепре.
На своей странице в Facebook городской глава Днепра Борис Филатов отреагировал на намерения телеканала олигарха Коломойского снять "страшный" фильм о нашумевшем мосте, передает "Диалог.UA".
Скандал возник из-за новости о том, что ГПУ ведет проверку о факте коррупции при ремонте сооружения, в частности о возможной краже госсредств. Филатов пообещал рассказать "удивительные истории" про олигарха, подкрепив свои рассказы документами за 15 лет.
Теги: Донбасс, фильм, ремонт, мэр, коррупция, мост, съемки, Днепр, Коломойский
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