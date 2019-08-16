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Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО
Освобождение корректировщика российской артиллерии Валерия Кирсанова, который убил 30 жителей Мариуполя и ранил более 100 человек, это приговор Украине. С громким заявлением по поводу Кирсанова выступил в Facebook известный украинский журналист и блогер Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".
Он участник убийства 29 украинцев, 92 человека ранены, потеряли здоровье. Он предатель Украины, действовавший по приказу военных Российской Федерации. Он был задержан, вина полностью доказана, осужден, но спустя 4,5 года Валерий Кирсанов вышел на свободу. В 9.15 24 января 2015-го года три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" из состава 5-й Таманской мотострелковой бригады ВС РФ, по приказу командующего ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Степана Ярощука выпустили 120 ракет калибра 122 мм по плотно застроенному микрорайону Мариуполя "Восточный". Ракеты поразили 37 частных домов, 22 многоэтажных дома, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптеку, кафе и станцию технического обслуживания. Валерий Кирсанов - житель Мариуполя, агент российских спецслужб, сообщил информацию и скорректировал огонь по своему родному городу. Он единственный участник этого террористического акта, который был задержан - 8 других террористов идентифицированы как российские военные, и пребывают в России и на оккупированной территории. В российской армии плохо организована закрытая радиосвязь, и террористы, включая генерал-майора и двух полковников, обсуждали преступления по мобильным телефонам, причем даже называя свои реальные фамилии, места дислокации и состав сил, обсуждали результаты удара и корректировку огня, есть все необходимые доказательства.
В любой воюющей стране этот человек, соучастник жестокого преступления, остался бы за решеткой до конца своих дней. Израиль, который ведет постоянную войну, дает каждому террористу пожизненный срок за каждого убитого, в Израиле Кирсанов получил бы минимум 29 пожизненных заключений. В Украине Кирсанов вышел на свободу. Пока украинским заложникам выдумывают приговоры, пока украинских граждан похищают в Беларуси и Крыму, вывозят в Москву на театральные суды - Украина выпускает "обменный фонд", террористов, вина которых доказана. Путину не надо менять террористов - их освобождает одного за другим само украинское государство. Им даже не надо прятаться - Кирсанов уже легализован, он может законно передвигаться по территории Украины, и продолжать работу на своих "кураторов". Украина сегодня показала, что мы беспомощны как государство себя защитить, что террористы могут участвовать в вооруженной агрессии, участвовать в убийствах и помогать врагу почти безнаказанно. Каких-то 4,5 года - это же ерунда. Суд вынес чудовищно мягкий приговор, но и этот жалкий срок сокращен Кирсанову законно - по "закону Савченко". Самому маленькому из убитых Кирсановым было всего 3 годика. Маленький Вячеслав Кашин погиб вместе с мамой, бабушкой и дедушкой у себя дома - российская ракета влетела прямо в их квартиру. А Кирсанов будет жить на свободе дальше - облитый зеленкой, ему открыта дорога в РФ... Мы поощряем убийц убивать снова, и значит кровь не остановить. Самый жестокий беспредел и беспомощность государства прикрыты уродливой маской "гуманности". Президент Владимир Зеленский обязан немедленно высказать свою позицию по этому беспределу, то же самое обязаны сделать лидеры и всех парламентских партий. Новая Верховная Рада обязана ввести жесткую ответственность за терроризм, и убрать все лазейки для ухода от ответственности. Украина, беспомощная покарать своих палачей, выжить не сможет.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, приговор, освобождение, корректировщик
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